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Kerimcan Durmaz’ın bindiği uçakta yangın paniği

Atatürk Havalimanı’nda kalkış yapmaya hazırlanan özel jetin beklenmedik bir şekilde lastiği patladı.

Kerimcan Durmazın bindiği uçakta yangın paniği

08 Nisan 2018 19:16
Kerimcan Durmaz’ın bindiği uçakta yangın paniği - Tıkla İzle

Sürtünmenin etkisiyle tekerlerinden dumanlar çıkan uçağa itfaiye ekipleri müdahale etti. Özel uçağın içerisinde sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın olduğu anlaşılırken Durmaz bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. 

Edinilen bilgiye göre bugün saat 18.00 sıralarında Ercan Havalimanı’na gitmek üzere Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali apronundan hareket eden TC-LAA kuyruk tecilli Cessna 560 Citation V tipi uçak, taksi yolundan piste ilerlediği sırada yöneldi. Bu sırada uçağın pilotu sağ iniş takımlarındaki lastiklerden birinin patladığını fark etti. 

Sürtünmenin etkisi dumanların çıkması üzerine DHMİ’nin itfaiye ekipleri olay yerine gelerek müdahale etti. Uçakta ünlü soysal medya fenomeni Kerimcan Durmaz olduğu anlaşıldı. Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından yaşanan anları paylaştı.  

Ferhat Yasak
 

Etiketler: Atatürk Havalimanı, uçak, yangın

 

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