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Kerkük’te 48 DAEŞ militanı öldürüldü

Iraklı güvenlik güçleri, Kerkük’te yaşanan çatışmalarda 48 DAEŞ militanının öldürüldüğünü duyurdu.

Kerkükte 48 DAEŞ militanı öldürüldü

22 Ekim 2016 13:39

Iraklı güvenlik güçleri, dün sabah saatlerinde Kerkük’e saldırı gerçekleştiren 48 DAEŞ militanını öldürdü. Bazı militanların intihar saldırısında öldüğünü kaydeden Iraklı General Khattab Ömer Arif, çatışmalarda 48 DAEŞ militanının öldürülerek etkisiz hale getirildiğini söyledi. Arif, güvenlik güçlerinin bölgede kontrolü sağladığını aktararak, kentin güney ve doğu bölgelerinde halen bazı militanların olabileceğini dile getirdi.
Irak İçişleri Bakanlığı yetkilisi ise, yoğun çatışmalar sırasında çoğunluğu güvenlik güçlerinden olmak üzere 46 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
 

Etiketler: Kerkük


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