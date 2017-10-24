Kerkük'te dev Irak bayrağı açıldı

Kerkük’te ilk kez 500 metrelik bir Irak bayrağıyla yürüyüş yapıldı. Kerkük halkı, yapılan bayrak yürüyüşünü, sevinç ve coşkuyla karşıladı. Yürüyüş, Kerkük milli gençler meclisi ve sivil Türkmen örgütleri tarafından düzenlendi. Yürüyüşe çok sayıda genç, kadın ve yaşlılar sevinçle katıldı. Yürüyüşe katılanlar, yaşasın "Irak ve Türkmenler" şeklinde sloganlar attı.

Kerkük'ün tüm caddelerinden ve binalarından Irak bayrağından başka tüm bayrakların indirildiği belirtildi. Irak hükümeti de Kerkük şehrinde Irak bayrağından başka tüm devlet ve sivil binalar üstünde bayrak asılmasını yasakladı.

Semir Yemenci



