Adana polisi, çöp ayrıştırma tesislerinde bulunan kesik bacağın uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen ve yalnız yaşayan bir kadına ait olduğunu, kadının uyuşturucu kullanmak için geldiği tuvalette kahvehane çalışanı tarafından önce boğulup, sonra kafasına çekiçle vurularak öldürüldüğünü, daha sonra da bıçak ve çekiçle 5 parçaya ayrılıp torbalara konularak çöp kutularına atıldığını ortaya çıkardı.

Olay 3 Aralık Cumartesi günü Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Arıtma ve Ayrıştırma tesisinde görevliler, çuval içerisinde üzerinde kot pantolon ve çorap olan kesik kadın bacağı bulunca polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne ait Cinayet Bürosu ekipleri, bulunan bacağın kesilme şekli, bacağın üzerinde kot pantolonu ve ayağında çorap olması nedeniyle olayın cinayet olduğu ve 1-2 gün önce öldürülmüş olabileceği üzerinde yoğunlaştı. Adana Emniyet Müdürü Osman Ak ise özel ekip kurulması ve cinayetin aydınlatılması talimatını verdi.

Talimat üzerine kurulan özel ekibin bir bölümü çöp ayrıştırma merkezinde cinayete kurban gittiği tahmin edilen kadının vücudunun diğer uzuvlarını ararken diğer ekip ise kesik bacağın bulunduğu bölgede koku ve molekül köpeği ‘Avalanj’la birlikte arama yaptı. İlçe ve il merkezinden atık madde taşıyan kamyonların güzergahını belirleyen polis yaklaşık 30 mahallede bulunan 500 çöp konteynırının güzergahındaki 25 ila 30 yaş arasındaki ‘kayıp kadın’ başvurularını da araştırmaya başladı. O yaş aralığında kayıp başvurusu bulamayan ekipler, ölen kişinin kimsesiz veya yalnız yaşayan birisi olduğu kanaatine vardı.

Çöp araçlarından geriye dönük takipten olay yeri tespit edildi

Polis, 30 mahallede 500 çöp konteynerının araştırılması ve güvenlik kamerası incelemesinde kesik bacağın Sucuzade Mahallesi’nden yüklendiği belirlendi. Bunun üzerine polis Sucuzade Mahallesi'nde 25 ila 30 yaşında tek başına yaşayan ve son zamanlarda kaybolan bir kadın olup olmadığını araştırmaya başladı. Yapılan araştırmalarda Kasaplar Çarşındaki bir pansiyonda yalnız yaşayan ancak bir haftadır kendisinden haber alınamayan Songül Erçil (27) ismine ulaştı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, genç kadının en son 30071 Sokak’ta göründüğünü tespit etti. Bu sokağa yoğunlaşan cinayet masası ekipleri, kahvede çırak olarak çalışan F.K.'nın (37) Erçil’in kaybolmasının hemen ardından Uşak’a gittiğini belirledi. F.K'yı takibe alan ekipler, şüpheliyi Adana’ya geri döndüğünde kahvehanede gözaltına aldı.

"Boyalı uzun saç cinayeti itiraf ettirdi"

Emniyet Müdürlüğünde sorguya alınan zanlı önce sorgusunda kimseyi öldürmediğini ileri sürdü. Polis, zanlının aynı zamanda yaşadığı kahvehanede inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede polis kahvehanede boyalı kadın saçı buldu. Polisin yaptığı detaylı aramada birçok yerde aynı saçtan bulmasıyla cinayetin kahvehanede işlendiği şüphesi arttı. Olay Yeri İnceleme Müdürlüğüne ait ekipler, kahvehanenin tuvaletinde ‘Ultraviyole ışık’la yaptığı aramada yoğun kan lekesine rastladı. Önüne deliller konulan katil zanlısı F.K., suçunu itiraf ederek vahşice cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

"Bıçak ve keserle 5 parçaya ayırdım"

Zanlı F.K.'nın ifadesinde gece yarısı Elçil'in kahvehaneye gelerek, "Tuvalette uyuşturucu kullanabilir miyim?" dediğini belirterek, "Kahvehanede uyuşturucu kullanıp başıma belaya sokacaksın dedim, ancak 'bir şey olmaz' diyerek gitmek istemeyince tartıştık. Ben de sinirlenerek kovdum ancak bana hakaret edince sinirlenerek elimle boğdum. Bu sırada yere düştü kahvehaneden aldığım çekiçle kafasına vurarak öldürdüm. Daha sonrada cesedi tuvalete alarak burada yanıma bıçak alıp iki bacağını, kollarını, başını bıçağın üzerine çekiçle vurarak ayırdım. 5 parçayı daha sonra torbalara koyarak ayrı ayrı çöp konteynırlarına attım. Kadını hiç tanımam daha önce hiç görmedim. Cinayetin ortaya çıkmaması için 5 parçaya böldüm" dediği öğrenildi.

Zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Fatih Keçe

ADANA