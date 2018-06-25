Kesin sonuçlar bu tarihte açıklanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, sabah saatlerinde YSK girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok büyük sorunların olmadığı güzel bir seçimin sonuçlandırıldığını ifade eden Güven, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti. Öğleden sonra YSK’dan çıkış yapan Başkan Güven basın mensuplarının sorularını bir kez daha yanıtladı. Kesin sonuçların açıklanmasına dair bilgi veren Güven, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsaydı cuma günü itirazları değerlendirip kesin sonuçları açıklayacaktık. Ancak birinci turda sonuçlandığı için milletvekili seçimindeki süreci burada işleteceğiz. Bu önümüzdeki hafta, 4 Temmuz itibari ile bizde sonuçlanacak. 5 Temmuz günü sonuçları açıklayacağız. Biraz önce Yüksek Seçim Kurulu bu şekilde karar aldı. Sandık sonuç tutanaklarının hemen hemen yüzde 100’ünü biz girdik. Şu an itibari ile 41 tane gümrük kapısında sandık sonuç tutanağı sisteme girilmedi. Yüzde 99,98 oranında sandık sonuç tutanaklarını taramak suretiyle sisteme girip, siyasi partilerimizle paylaştık. Yurtiçi tutanaklarının yüzde 100’ü sisteme girmiş vaziyette, buna göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oylar 50 milyon 65 bin 080, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın almış olduğu oy ise 26 milyon 328 bin 042" şeklinde konuştu.

YSK’da itiraz süreci devam ediyor.