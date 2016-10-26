Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Derecikören köyünde yaşayan Talat Ünal (60), kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ormanda kesim yaparken ağacın üzerine devrilmesi sonucu ayağından yaralandı. Ünal'ın durumu oğluna haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ünal, Eskişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan köylülerin Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaç kesmek için izinli oldukları öğrenildi.

Arslan Altındiş

BİLECİK