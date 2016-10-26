Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı

Kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan vatandaş yaralandı.


26 Ekim 2016 10:25

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Derecikören köyünde yaşayan Talat Ünal (60), kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ormanda kesim yaparken ağacın üzerine devrilmesi sonucu ayağından yaralandı. Ünal'ın durumu oğluna haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ünal, Eskişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan köylülerin Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaç kesmek için izinli oldukları öğrenildi.

Arslan Altındiş
BİLECİK


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!