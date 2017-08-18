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Kıbrıs Kekiği; Mide Kanseri, Ülselerler ve Lenfomaya iyi geliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) ve Eczacılık Fakültesi önemli bir araştırmaya imza atarak, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan bir kekik türünün (Thymus capitatus) gastrit ve duedonal ülserler, mide kanseri ve mide lenfomasında etken olarak bilinen Helicobacter pylori isimli bakteri üzerinde öldürücü etkisi olduğunu saptadı.

Kıbrıs Kekiği; Mide Kanseri, Ülselerler ve Lenfomaya iyi geliyor

18 Ağustos 2017 16:24

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, YDÜ’ de gerçekleştirilen “Thymus capitatus’un anti-Helicobacter pylori etkinliğinin vitro yöntemler ile araştırılması” projesi kapsamında, Kuzey Kıbrıs’ta yaygın olan Thymus capitatus (kekik) türünün yağının eczacılıkta değerlendirilme olanakları ve DESAM Laboratuvarında yapılan in vitro analizlerle Helicobacter pylori üzerinde etkili olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.
Araştırma sonuçlarının 25-27 Mayıs 2017 tarihleri arasında Hırvatistan’da gerçekleştirilen European Biotechnology Congress’de bilim insanlarıyla paylaşıldığı kaydedildi. 

Proje Ekibi: “Kuzey Kıbrıs’ta bulunan kekikten elde edilen yağın mide hastalıklarına neden olan bakteriyi öldürdüğünü gözlemledik…”

Proje ekibinin verdiği bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs’ta üç farklı lokasyondan toplanan kekiklerden GC/MS ve GC analizi ekstraksiyon metodu ile elde edilen kekik yağının Helicobacter pylori üzerindeki in vitro antimikrobiyal aktivitesi araştırılmış; yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucunda kekik yağının, gastrit ve duedonal ülserler, mide kanseri ve mide lenfomasında neden olan Helicobacter pylori bakterisi üzerinde öldürücü etkisinin olduğu saptanmıştır.

Proje interdisipliner yürütüldü

Yakın Doğu Üniversitesi’nde interdisipliner olarak yürütülen proje ekibinde, Eczacılık Fakültesi’nden Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz, Uzm. Duygu Yiğit Hanoğlu, Uzm. Azmi Hanoğlu; Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Kaya Süer, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nden Yrd. Doç. Dr. Meryem Güvenir ve DESAM’dan Prof. Dr.Tamer Şanlıdağ yer aldılar
 

Etiketler: Kıbrıs Kekiği, mide kanseri, Ülselerler ve Lenfomaya, Yakın Doğu Üniversitesi


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