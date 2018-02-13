Kıbrıs Kitaplığı yakında açılıyor

Halen Lefkoşa Surlariçi Arabahmet Mahallesi’nde faaliyet göstermekte olan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) tarafından sosyal sorumluluk projeleri bağlamında tesis edilen KAÜ Osmanlı Kütüphanesi’nin bünyesinde Kıbrıs hakkında çalışmak, akademik faaliyetlerde bulunmak ve Kıbrıs’ın dününü öğrenmek isteyen herkese hizmet edecek olan 'Kıbrıs Kitaplığı'nın yakında açılacağı duyuruldu. KKTC’de bir ilk olma özelliği taşıyan 'Kıbrıs Kitaplığı'nın açılması yönündeki çalışmaların yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerine ve görüşmelerine devam edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Üniversite olarak Kıbrıs tarihine çok önem veriyoruz. Bir şehir üniversitesi olan okulumuzun en önemli misyonu içinde bulunduğu coğrafyada; kültürel, sosyal ve tarihi değerlere sahip çıkmasıdır. Bu amaçla KAÜ Kıbrıs Tarihi ve Edebiyat Araştırmaları Merkezi (KAÜ-TAREM) çatısı altında Kıbrıs Tarihi konusunda bilimsel araştırmalar yapmaya başladık" dedi.

"Kıbrıs tarihi arşivlenerek bilim dünyasına kesintisiz hizmet verilecek"

Kıbrıs Kitaplığı projesinin uzun vadede Kıbrıs Araştırmaları Merkezi olarak kapsamlı bir şekilde kullanılacağına da değinen Prof. Dr. Özgöker " Kıbrıs Kitaplığı projemiz uzun vadede Kıbrıs Araştırmaları Merkezi olarak çok daha kapsamlı bir şekilde konuya ilgi duyan herkesin hizmetinde olacaktır. Söz konusu merkez dâhilinde yurtiçi ve yurtdışından temin edilen her türlü arşiv belgesi, doküman, basılı kaynaklar, süreli yayınlar ve görsel arşiv malzemeleri bulunacaktır. Bu bağlamda Kıbrıs’la ilgili olarak İngilizce, Türkçe ve Rumca gazetelerden oluşan ciddi bir koleksiyon halen arşivimizde bulunmaktadır. KKTC’de bir ilk olan Kıbrıs Kitaplığı yakın zamanda çok ciddi bir kaynak haline gelecek ve Kıbrıs konusunda araştırma yapmak isteyen bilim dünyasına kesintisiz hizmet verecektir” dedi.



Son olarak KAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Kıbrıs ile ilgili yerli ve yabancı yazarların eserlerinin yer alacağı Kıbrıs Kitaplığı için kitap bağış kampanyası başlatıldığını ve kitap bağışı yapmak isteyenlerin de KAÜ Rektörlüğü ile temas kurmaları hatırlatıldı.

