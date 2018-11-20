Kıbrıs sorunu çözüm müzakere süreçleri tarihsel boyutuyla ele alındı



Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü öğrencileri, Uluslararası İlişkiler Kuramı dersi kapsamında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yabancı Diller Birimi Editörlerinden Yurdakul Cafer ile adadaki uyuşmazlığı ve Kıbrıs'ta süregelen müzakere süreçlerini yuvarlak masa toplantısı yaparak tartışıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü'nün yürüttüğü ders çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda öğrenciler, Kıbrıs'ta sürdürülen Kıbrıs sorunu çözüm müzakere süreçlerini tarihsel boyutuyla ele aldı.

Kıbrıs'ta yabancı aktörlerin rolü ile hidrokarbon krizi tartışıldı

BRTK Yabancı Diller Editörü Yurdakul Cafer öğrencilere yönelik yaptığı konuşmasında öncelikle adada 1950'li yıllardan bu yana süregelen uyuşmazlık konusunda tarihsel bir giriş yaparak, 50 yılı aşkın bir süredir Kıbrıs'ta süregelen müzakere süreçlerini mercek altına aldı. Bu tür toplantılar aracılığı ile öğrencilerin diplomasinin en temel araçlarından biri olan müzakere tekniklerinin Kıbrıs meselesinin çözümünde nasıl yürütüldüğünü inceleme olanağı bulduklarını ifade eden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Şerife Z. Eyüpoğlu, aynı zamanda uyuşmazlıkları çözme becerilerinin geliştirildiğine dikkat çekti.

Öğrenciler Kıbrıs meselesinin nasıl şekillendiğini tartışma fırsatı buldu

Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü de, bu etikinlikle öğrencilerin uluslararası aktörler ve değişen uluslararası siyaset çerçevesinde Kıbrıs meselesinin yeniden nasıl şekillendiğini tartışma olanağı buldu.

Doç. Dr. Köprülü, sorunların barışçıl yollardan çözülmesini amaç edinen BM gibi uluslararası kuruluşların hem Kıbrıs özelinde hem de dünya ölçeğindeki etki alanlarını dünyanın birçok farklı coğrafyalarından ülkemize gelen öğrencilerle ve onların kendi birikimleri, özgün deneyimleri ışığında paylaşmanın öğrencilerin gerek Kıbrıs'a yönelik gerekse uluslararası sisteme yönelik perspektiflerini çeşitlendirdiğine vurgu yaptı.