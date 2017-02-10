Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Kıbrıs'ta Türklerin araçlarını yakan öğrenciler mahkemelik

Kıbrıs'ta Türklerin araçlarını yakan öğrenciler mahkemelik

Kıbrıs Rum kesiminde 2015 yılında Kıbrıslı Türklerin araçlarına zarar verdikleri gerekçesiyle 16 öğrenci hakkında cezai kovuşturma başlatıldı. Açıklama Kıbrıs Rum Kesimi Polisi Basın Subayı Andreas Angelidis tarafından yapıldı.


10 Şubat 2017 14:19

Fileleftheros gazetesi, 16 Kasım 2015’te meydana gelen Kıbrıslı Türklerin araçlarına zarar verme olayına ilişkin 16 öğrencinin mahkemeye sevk edildiklerini yazdı. Habere göre Rum Polisi Basın Subayı Angelidis konuya ilişkin açıklamasında, 16 öğrenci hakkında üç ayrı dosya hazırladıklarını ve Başsavcıya gönderdiklerini, Başsavcının da söz konusu kişiler hakkında cezai kovuşturma başlatılması talimatını verdiğini söyledi.
Angelidis ayrıca, 6-7 Şubat tarihlerinde Trodos’taki bir otelin park yerinde bulunan 5'i Kıbrıslı Türklere biri de Kıbrıslı Ruma ait 6 araca yönelik saldırıların titizlikle araştırıldığını sözlerine ekledi.

Benzer bir olay son olarak Rum Kesiminde bulunan Trodos dağlarındaki turistik bir gazinonun önünde de yaşandı. Park halindeki Türklere ait araçlara lastikleri kesilmek ve kaportaları çizilmek suretiyle zarar verilmiş, karakola yapılan şikayet müracaatları ise dikkate alınmamıştı. 

Mesut Günsev

Etiketler: Kıbrıs Rum Kesimi, Türklerin araçları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!