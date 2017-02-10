Fileleftheros gazetesi, 16 Kasım 2015’te meydana gelen Kıbrıslı Türklerin araçlarına zarar verme olayına ilişkin 16 öğrencinin mahkemeye sevk edildiklerini yazdı. Habere göre Rum Polisi Basın Subayı Angelidis konuya ilişkin açıklamasında, 16 öğrenci hakkında üç ayrı dosya hazırladıklarını ve Başsavcıya gönderdiklerini, Başsavcının da söz konusu kişiler hakkında cezai kovuşturma başlatılması talimatını verdiğini söyledi.

Angelidis ayrıca, 6-7 Şubat tarihlerinde Trodos’taki bir otelin park yerinde bulunan 5'i Kıbrıslı Türklere biri de Kıbrıslı Ruma ait 6 araca yönelik saldırıların titizlikle araştırıldığını sözlerine ekledi.

Benzer bir olay son olarak Rum Kesiminde bulunan Trodos dağlarındaki turistik bir gazinonun önünde de yaşandı. Park halindeki Türklere ait araçlara lastikleri kesilmek ve kaportaları çizilmek suretiyle zarar verilmiş, karakola yapılan şikayet müracaatları ise dikkate alınmamıştı.

Mesut Günsev