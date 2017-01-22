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Kılıç: Hastalığının son anına kadar...

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türk futbolunun duayenlerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için bir taziye mesajı yayımladı.

Kılıç: Hastalığının son anına kadar...

22 Ocak 2017 14:05

Bakan Çağatay Kılıç’ın mesajı şöyle:

“Türk sporunun duayenlerinden, 1978 yılından beri başkanlığını yaptığı Gençlerbirliği Kulübü’ne ömrünü adayan İlhan Cavcav’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hastalığının son anına kadar spora hizmetini sürdüren, özverili ve çalışkan tutumuyla spor camiasında efsane olarak anılan Cavcav’ın emekleri ve katkıları daima saygı ve minnetle anılacaktır.

Kulüpler Birliği Onursal Başkanı da olan merhum İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet; ailesi, Gençlerbirliği ve futbol camiamıza baş sağlığı diliyorum.”


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