26 Eylül Türk Dil Bayramı etkinliklerine katılmak üzere Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi gelen Kemal Kılıçdaroğlu, etkinlik öncesi teröre ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Terörü bitirmek için her türlü katkıyı vereceklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Bizden ne istiyorsanız her türlü katkıyı verelim dedik. ‘Yasa değişikliği’ hayhay buyurun yapın. ‘Anayasa değişikliği’ buyurun yapın. Ne istedilerse bütün talepleri karşılandı. Ama bugün son derece üzgünüm, 10 Şehidimiz var. Bu işin sorumlusu kim? 10 Eve ateş düştü. Ne söylüyoruz şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Evet, Allah rahmet eylesin. Ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun. Evet, Türk milletinin başı sağ olsun. İyi de bunu nereye kadar söyleyeceğiz? Ne zaman ve nereye kadar? Kim bu işin sorumlusu? Bir sorumlu çıkması lazım. Birisinin bir açıklama yapması lazım. ‘Neden bu kadar şehidimiz geliyor’ diye, ‘neden bugüne kadar doğru dürüst bir önlem alınmadı’ diye. Annelere ne anlatacağız biz, ne söyleyeceğiz? Bu işin sorumlusu siyaset kurumudur. Dünyanın her tarafında böyledir. Vatandaşı sorumlu tutamayız. Esnafı sorumlu tutamayız. Manavı, sanayiciyi, sanatçıyı sorumlu tutamayız. Ülkeyi kim yönetiyor? Allah aşkına nereye gidecek bu ülkenin hali? Ne olacak bu ülkenin hali? Ben merak ediyorum. Vatandaş olarak merak ediyorum, siyasetçi olarak değil. Varsa bir sorun çözelim, getirin çözelim. Ne istiyorsanız çözelim, ne istiyorsanız yapalım. Bu dursun artık yeter diyoruz” dedi.