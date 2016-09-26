Diğer
Kategoriler

Kılıçdaroğlu: 'Annelere ne söyleyeceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Birisinin bir açıklama yapması lazım. ‘Neden bu kadar şehidimiz geliyor’ diye, ‘neden bu güne kadar doğru dürüst bir önlem alınmadı’ diye. Annelere ne anlatacağız biz, ne söyleyeceğiz ” dedi.

Kılıçdaroğlu: Annelere ne söyleyeceğiz

26 Eylül 2016 22:02

26 Eylül Türk Dil Bayramı etkinliklerine katılmak üzere Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi gelen Kemal Kılıçdaroğlu, etkinlik öncesi teröre ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Terörü bitirmek için her türlü katkıyı vereceklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Bizden ne istiyorsanız her türlü katkıyı verelim dedik. ‘Yasa değişikliği’ hayhay buyurun yapın. ‘Anayasa değişikliği’ buyurun yapın. Ne istedilerse bütün talepleri karşılandı. Ama bugün son derece üzgünüm, 10 Şehidimiz var. Bu işin sorumlusu kim? 10 Eve ateş düştü. Ne söylüyoruz şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Evet, Allah rahmet eylesin. Ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun. Evet, Türk milletinin başı sağ olsun. İyi de bunu nereye kadar söyleyeceğiz? Ne zaman ve nereye kadar? Kim bu işin sorumlusu? Bir sorumlu çıkması lazım. Birisinin bir açıklama yapması lazım. ‘Neden bu kadar şehidimiz geliyor’ diye, ‘neden bugüne kadar doğru dürüst bir önlem alınmadı’ diye. Annelere ne anlatacağız biz, ne söyleyeceğiz? Bu işin sorumlusu siyaset kurumudur. Dünyanın her tarafında böyledir. Vatandaşı sorumlu tutamayız. Esnafı sorumlu tutamayız. Manavı, sanayiciyi, sanatçıyı sorumlu tutamayız. Ülkeyi kim yönetiyor? Allah aşkına nereye gidecek bu ülkenin hali? Ne olacak bu ülkenin hali? Ben merak ediyorum. Vatandaş olarak merak ediyorum, siyasetçi olarak değil. Varsa bir sorun çözelim, getirin çözelim. Ne istiyorsanız çözelim, ne istiyorsanız yapalım. Bu dursun artık yeter diyoruz” dedi.

Etiketler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!