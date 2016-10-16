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Kılıçdaroğlu Beylikdüzü'nde 13 projenin temelini attı

Beylikdüzü Belediyesi, içerisinde okul, cami ve spor merkezleri olan 13 proje için toplu temel atma töreni düzenledi. Yakuplu’da gerçekleştirilen toplu temel atma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Kılıçdaroğlu Beylikdüzünde 13 projenin temelini attı

16 Ekim 2016 17:23

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende 13 yeni merkezin toplu temeli atıldı.

Yakuplu Mahallesi için özel çalışmalar yapıldı
Törende Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir konuşma yaptı. Temeli atılan 13 projenin nasıl oluşturulduğu hakkında bilgiler verdi. Projeler kapsamında inşaatların yapılacağı Yakuplu Mahallesi’nin geçmişten bugüne kadar talihsizlikler yaşadığını ifade eden Başkan İmamoğlu, “Geçmişten bugüne tapu sorunu kronik sorunla yaşayan bir mahallemiz. Mülkiyet sorunu hat safhada olan mahallede kamu hizmeti üretmekte zorlanıyoruz. Dolayısıyla standart çabanın biraz daha dışında çaba gösteriyoruz. Geldiğimiz günden bugüne birçok adımlar attık. Arazi tespitleri yaptık” dedi.

Belediyenin hizmet anlayışı hakkında da konuşan İmamoğlu, ayrım yapmaksızın ilçenin her bölgesine gereken hizmeti götürdüklerini söyledi. Temeli atılan 13 projenin bitiş tarihi hakkında da açıklamalar yapan Başkan Ekrem İmamoğlu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bizim için yereldeki hizmette kimdir, nerelidir, hangi partilidir hiçbir önemi yok. Tam aksine en az oy aldığımız mahalle olmasına rağmen özel alaka gösterdiğimizi sizlerin huzurunda taahhüt etmek istiyorum. Temelini atıp unutmayacağız. Dolayısıyla sayın genel başkanım, sizlerin planlamaya nasıl değer verdiğinizi, sonraki süreçleri sıkı bir şekilde takip ettiğinizi bilerek okullarımız önümüzdeki eğitim dönemine hazır olacak. Diğer bahsettiğimiz tesislerin de her birinin süreci tanımlıdır. Finansmanı hazırdır planlaması yapılmıştır. Maksimum bir buçuk seneyle bütün tesislerin hepsinin bitirilip açılacağını taahhüt etmek istiyorum.”

“İstanbullular CHP’li belediyeleri tercih ediyor”
Törene katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da halka seslendi. CHP’li belediyelerin İstanbullular tarafından tercih edilen ilçeler olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Nefes almak için İstanbullu nerede CHP’li belediye varsa oraya gider. Bizim belediyelerin ağırlıkta olduğu yerlere İstanbullu gider. Sokaklarında rahat gezer, özgür insanlar görür, huzur içinde yaşar. Halka hizmet verirseniz sempati ile bakarsanız ötekileştirmezseniz niye suç işlesin insanlar. Belediye hizmetleri önemli belde huzurunu sağlamak için. Bizim görevimiz de ülkenin huzurunu sağlamaktır. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye yeninde inşa etmektir. Bunun yolları var” dedi.

Konuşmaların ardından Türkü isimli otizmli üniversite mezunu genç, Kılıçdaroğlu’na çiçek verdi. Ardından tüm protokolün katılımı ile 13 projenin toplu temeli atıldı. Törende; Yakuplu Cevat Güleç Ortaokulu, Gürpınar Özel Eğitim Ortaokulu, Kavaklı Kapalı Spor Salonu, Megakent Camii, Hasırcılar Camii, Livaneli Özgürlük Parkı, Müzik ve Sanat Kursları Merkezi, Adnan Kahveci Emekli Lokali, Kavaklı Stadı tribün rehabilitasyonu ve spor kulüpleri hizmet binaları, Gürpınar Stadı tribün rehabilitasyonu ve yeni hizmet binaları, Adnan Kahveci Kreşi, Mahallemiz Adnan Kahveci Muhtarlık ve Çözüm Merkezi, Mahallemiz Büyükşehir Muhtarlık ve Çözüm Merkezi, Mahallemiz Kavaklı Muhtarlık ve Çözüm Merkezi’ni kapsayan toplu bir temel atma töreni yapıldı. 

Serdal Altıntepe - Ufuk Kıvık

Etiketler: Beylikdüzü Belediyesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu


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