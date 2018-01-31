Kılıçdaroğlu, Hukuk Akademi Derneği heyetini kabul etti

Başkanlığını Ömer Lütfü Avşar’ın yaptığı Hukuk Akademi Derneği üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarete beraberinde genç avukat ve stajyerlerle gelen dernek heyeti, Kılıçdaroğlu’na 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun genç stajyer avukatları da ilgilendiren bazı maddelerinde değişikliğe ilişkin öneri metnini sundu.

Dernek Başkanı Ömer Lütfü Avşar, yargı erkinin en bağımsız unsuru olan avukatlık mesleğinin nitelik ve itibarının yükseltilmesinin toplumun adil bir düzene kavuşmasını sağlayacak ilk ve en önemli adım olduğunu belirterek, "Mesleğin temel sorunlarına ilişkin asli bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç olmakla birlikte avukat stajyerlerinin sorunlarının mevcut yasanın sadece beş-altı maddesinde yapılacak değişiklikl, asgari ölçüde de olsa kısa sürede giderilmesi mümkündür" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşulan sorunların adalet sisteminin ve dolayısıyla da tüm ülkenin sorunu olduğunu belirterek, "Sunulan öneri metni çok önemli ve bu nedenle grup başkanvekilleri düzeyinde değerlendirmeyle bir çalışma grubu oluşturulması talimatı vereceğim" dedi. Kılıçdaroğlu, ayrıca bu konunun siyasi görüş ayrımı gözetilmeksizin en yüksek mutabakatla çözümü için başta Adalet Bakanı dahil tüm muhatapların kapılarının ısrarla çalınmasının gereğine vurgu yaptı.

Dernek üyelerinin sunduğu öneri metninde stajyer avukatlara avukat meslek yardımcısı statüsü ile staj sürecince hâkim ve savcı adaylarına ödenen mali ödeneklere oranla bir gelir ve sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi gibi yenilikler yer alıyor.

Ayşe Üngör

