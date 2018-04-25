Diğer
Kategoriler

Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener kararını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çıkışta yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanlığı adaylığımı sürdürüyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener kararını açıkladı

25 Nisan 2018 14:05

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyaret sonrası ikili kameraların karşısına geçti. Akşener, "Cumhurbaşkanlığına adaylığımı sürdürdüğümü sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye'nin siyasetini geçmişten itibaren tanzim etmeye kalkışacaklar, sıfır riskle Türkiye siyasetini, bizleri tanzim etmeye kalkanların burada başarısız olacağı açıktır. Bir demokrasi katliamının önüne geçildi. Hem Genel Başkana hem de değerli arkadaşlarına tekraren teşekkür ediyorum. Partimizin sloganını da söyleyeyim; Türkiye ve milletimiz iyi olacak" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise, "Aslında bizim yaptığımız teşekkürden çok daha öte demokrasinin bu topraklarda yaşamasını sağlamaktı. Bir siyasal partiye karşı kumpas kurulması, onun seçimlere katılmaması için pek çok davranış sergilenmesi bizim içimize sindireceğimiz bir olay değildi. Dolayısıyla bizim yaptığımız İYİ Parti'ye katkının çok daha ötesinde demokrasiye katkıdır. Biz, 24 Haziran'da ve 25 Haziran'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Bütün vatandaşlarımız 25 Haziran sabahına huzur içinde uyanacaklar. Bundan yüzde yüz eminim. Bu birlikteliği, demokrasi birlikteliğini sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç