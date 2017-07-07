Kılıçdaroğlu, İstanbul'a giriş yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşünün 23. gününde İstanbul'a ulaştı. Kılıçdaroğlu, Mehter Takımı ile İstanbul'a giriş yaptı.

Kılıçdaroğlu, sabah 09.00 itibariyle Gebze ilçesi Eski Topçu Kışlası mevkisinden yürüyüşe başladı. Konvoy Gebze’nin Beylikbaha Mahallesi’nde bulunan ilk mola yerine ulaştı. Burada yaklaşık 30 dakika kalan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, 11.45 itibariyle İstanbul il sınırına ulaştı.

İstanbul tabelasını geçen konvoy, Tuzla ilçesindeki Şifa Mahallesi’nde öğle molası verecek. Mehteran Takımı da konvoya eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler geceyi Tuzla Şehir Stadı’nda geçirecek.