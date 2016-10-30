CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı hastanede ziyaret etti. Dün uğradığı silahlı saldırının ardından Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Tezcan ile görüşen Kılıçdaroğlu, Tezcan ve ailesine ‘geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’dan Tezcan’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Diğer hastalarla da kısa süre görüştükten sonra Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak ile Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Aslan’ı makamlarında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, soruşturmanın detaylarıyla ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu. Aydın programının son bölümünde Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile bir araya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çıkışta Tezcan’a yönelik saldırıyla ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi.

Saldırının ardından yaşanan ve görüşmeleri sonucu edindiği izlenimlerini paylaşan Kılıçdaroğlu, “Aydın’da huzurunuza farklı bir gündemle çıkmak isterdik” diyerek sözlerine başladı. Aydın’da tatsız bir olay yaşandığını belirten Kılçdaroğlu, “Genel Başkan Yardımcımız ve Aydın Milletvekilimiz Bülent Bey bir silahlı saldırıya uğradı. Kendisini ziyaret ettim, sağlık durumu iyi. Umarım kısa sürede taburcu olur ama doktor arkadaşların söylediklerine göre bir süre koltuk değneğiyle gezmek zorunda kalacak. Ama önemli olan bir an önce sağlığına kavuşması” diye konuştu.

“İzlenimimiz saldırının planlı olduğu yönünde”

Aydın’ın Türkiye’nin en önemli ve en güzel kentlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Son derece başarılı olan ‘Topuklu Efe’ gibi bayan bir başkanımız var. Efeler diyarında böyle bir saldırının olması beni çok üzdü. Provokasyonu yapanların kısa sürede yargının önüne çıkarılması lazım. Sayın Valimiz ve Başsavcımızı ziyaret ettim. Duydukları üzüntüyü ve konunun dikkatli bir şekilde takip edildiğini kaydettiler. Saldırganın kısa sürede yakalanması önemliydi. Emniyetimize teşekkür ediyorum. Bizdeki izlenimimiz, Bülent Bey’e karşı yapılan bu saldırının önceden planlandığı. Önceden yer ayırtıyorlar ve Bülent Bey’in hemen arkasındaki masaya rezervasyon yaptırmak istiyorlar. CHP’ye karşı planlı bir saldırının yapılması bizi üzüyor. Daha önce katıldığımız bir şehit cenazesinde önümüze kurşun atılmıştı. Bu olay, bunun biz benzeridir. Tüm CHP’lilere sesleniyorum; provokasyonlara ortak olmayacağız. Onların beklentilerini boşa çıkartacağız. Biz ülkemizi seviyoruz. Bu tür provokasyonlara asla izin verilmemelidir” şeklinde konuştu.

“Saldırıyı yapan Ülkücü olamaz”

Yakalanan saldırgan Alparslan Sargın’ın emniyete getirilirken “Bu kelepçe bana devletin bir nişanıdır” sözleri hatırlatılan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Kelepçeler devletin nişanı olmaz. Kelepçe takılmışsa suçlu olduğunu gösterir. Zaten suç dosyası kabarık. Bu yüzden kendisine nişan olarak görmüş olabilir. Saldırganın Ülkü Ocakları'ndan yetiştiği yönünde iddialar bize geldi. Ancak ben, bütün Ülkücülerin bizim kadar vatansever olduklarını düşünüyorum. Biz nasıl vatanın geleceği için endişe ediyorsak, Ülkücüler de bizim kadar endişe ediyordur. Silahını alıp bir siyasiye ateş eden Ülkücü olamaz. Bu olayın Ülkücü camiaya mal edilmesini doğru bulmuyorum.”

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, basın toplantısının ardından Ankara’ya dönmek üzere karayoluyla Aydın’dan ayrıldı.

İbrahim Kılınç- Beşer Çeken - Mehmet Barlas