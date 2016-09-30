

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Swissotel'de yabancı basın mensuplarıyla biraraya geldi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı basın mensuplarıyla güzel bir sohbet yaptığını söyleyerek, "Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, güçlü bir ülke olduğunu darbelere karşı ortak tavır sergilediğimizi bütün ayrıntıları olabildiğince anlattım" dedi. Bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan ile ilgili açıklamasını sorması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Lozan niye gündeme gelir? bu kadar işsizlik varken, insanlar can derdindeyken, Türkiye'nin 81 vilayetinde mağdurlar bir çıkış yolu ararken niye gündeme gelir. Lozan Türkiye'nin tapu senedidir. Biz Lozan'ı savunuyoruz, onlar Sevr'i savunuyor. Biz Ankara'yı savunuyoruz, onlar İstanbul'u , biz cumhuriyeti savunuyoruz, onlar hilafeti.Biz vatandaşı savunuyoruz, onlar kul olmayı savunuyor. Ne demek bu? O koltuğa Cumhuriyet sayesinde, Lozan sayesinde oturduğunu unutmayacaksın arkadaş.Kim oluyorsun sen? Nasıl böyle konuşabiliyorsun.?Ne hakkın var. Tarihine ihanet etmeye kimsenin hakkı yoktur.Cumhurbaşkanıysan, Otur adam gibi cumhurbaşkanlığını yap. Tarihini bilmiyorsan tarihçiyi çağır konuş. Böyle bir konuşma olamaz. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan ülkesine ihanet edemez, ülkesini satamaz. Dün 'Lozan bu ülkenin tapu senedidir.'diyeceksin. Bugün 'ülkeyi satmaktır' diyeceksin. Ne demek bu .Nasıl bir cumhurbaşkanı, nasıl bir anlayış? Şimdi yine diyecekler 'Yenikapı ruhundan vazgeçti Kılıçdaroğlu' eğer böyleyse biz bu ruha karşıyız. Ülkemizi seviyoruz. Tarihimizi seviyoruz. Gurur duyuyoruz. Biz kendi tarihimize ihanet etmedik. Etmeyeceğiz" dedi.

Mustafa Bakırhan