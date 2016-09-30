Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Kılıçdaroğlu: 'Lozan bu ülkenin tapu senedidir'

Kılıçdaroğlu: 'Lozan bu ülkenin tapu senedidir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan anlaşmasının, Türkiye'nin tapu senedi olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu: Lozan bu ülkenin tapu senedidir

30 Eylül 2016 12:37
Kılıçdaroğlu: 'Lozan bu ülkenin tapu senedidir' - Tıkla İzle


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Swissotel'de yabancı basın mensuplarıyla biraraya geldi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı basın mensuplarıyla güzel bir sohbet yaptığını söyleyerek, "Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, güçlü bir ülke olduğunu darbelere karşı ortak tavır sergilediğimizi bütün ayrıntıları olabildiğince anlattım" dedi. Bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan ile ilgili açıklamasını sorması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Lozan niye gündeme gelir? bu kadar işsizlik varken, insanlar can derdindeyken, Türkiye'nin 81 vilayetinde mağdurlar bir çıkış yolu ararken niye gündeme gelir. Lozan Türkiye'nin tapu senedidir. Biz Lozan'ı savunuyoruz, onlar Sevr'i savunuyor. Biz Ankara'yı savunuyoruz, onlar İstanbul'u , biz cumhuriyeti savunuyoruz, onlar hilafeti.Biz vatandaşı savunuyoruz, onlar kul olmayı savunuyor. Ne demek bu? O koltuğa Cumhuriyet sayesinde, Lozan sayesinde oturduğunu unutmayacaksın arkadaş.Kim oluyorsun sen? Nasıl böyle konuşabiliyorsun.?Ne hakkın var. Tarihine ihanet etmeye kimsenin hakkı yoktur.Cumhurbaşkanıysan, Otur adam gibi cumhurbaşkanlığını yap. Tarihini bilmiyorsan tarihçiyi çağır konuş. Böyle bir konuşma olamaz. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan ülkesine ihanet edemez, ülkesini satamaz. Dün 'Lozan bu ülkenin tapu senedidir.'diyeceksin. Bugün 'ülkeyi satmaktır' diyeceksin. Ne demek bu .Nasıl bir cumhurbaşkanı, nasıl bir anlayış? Şimdi yine diyecekler 'Yenikapı ruhundan vazgeçti Kılıçdaroğlu' eğer böyleyse biz bu ruha karşıyız. Ülkemizi seviyoruz. Tarihimizi seviyoruz. Gurur duyuyoruz. Biz kendi tarihimize ihanet etmedik. Etmeyeceğiz" dedi. 

Mustafa Bakırhan

Etiketler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!