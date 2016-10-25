CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen Dayanışma Yemeği’ne katıldı. Yemek sonrasında partililere konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet hepimizin ortak amacı olmak zorundadır. Çünkü cumhuriyet Mustafa Kemal’in deyimiyle bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı, hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir cumhuriyet bizim arzu ettiğimiz cumhuriyettir. Cumhuriyet vicdanı hür nesiller yetiştirmek zorundadır. Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırdığımız zaman cumhuriyet bir anlam kazanmıştır. O nedenle 1940’larda cumhuriyet demokrasi ile taçlanmıştı. Demokrasi belli aralıklarla sandığa gidip oy kullandığımız rejimin adı değildir. Demokrasi azınlığın da düşüncelerini özgürce ifade edebildiği rejimin adıdır” şeklinde konuştu.

Demokratik yönetimlerde kin ve nefret duygularının olmayacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Demokraside devlet kinle, öfkeyle, intikam duygusuyla yönetilmez. Hukukun üstünlüğü kuralları içinde devlet yönetilir. Bağımsız yargı adalet dağıtır demokrasilerde. Laiklik, dinsizlik demek değildir. Laiklik tam tersine din ve vicdan özgürlüğü demektir. Herkesin inancına saygı demektir, herkesin kimliğine saygı demektir. Bugünlerde en çok huzura, beraberliğe ihtiyacımız var. Bugünlerde en çok mağdur olan milyonlara sahip çıkmaya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.