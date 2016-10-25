Diğer
Kategoriler

Kılıçdaroğlu "mağdurlar" üzerinden konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugünlerde en çok huzura, beraberliğe ihtiyacımız var. Bugünlerde en çok mağdur olan milyonlara sahip çıkmaya ihtiyacımız var” dedi.

Kılıçdaroğlu &quot;mağdurlar&quot; üzerinden konuştu

25 Ekim 2016 23:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen Dayanışma Yemeği’ne katıldı. Yemek sonrasında partililere konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet hepimizin ortak amacı olmak zorundadır. Çünkü cumhuriyet Mustafa Kemal’in deyimiyle bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı, hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir cumhuriyet bizim arzu ettiğimiz cumhuriyettir. Cumhuriyet vicdanı hür nesiller yetiştirmek zorundadır. Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırdığımız zaman cumhuriyet bir anlam kazanmıştır. O nedenle 1940’larda cumhuriyet demokrasi ile taçlanmıştı. Demokrasi belli aralıklarla sandığa gidip oy kullandığımız rejimin adı değildir. Demokrasi azınlığın da düşüncelerini özgürce ifade edebildiği rejimin adıdır” şeklinde konuştu.

Demokratik yönetimlerde kin ve nefret duygularının olmayacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Demokraside devlet kinle, öfkeyle, intikam duygusuyla yönetilmez. Hukukun üstünlüğü kuralları içinde devlet yönetilir. Bağımsız yargı adalet dağıtır demokrasilerde. Laiklik, dinsizlik demek değildir. Laiklik tam tersine din ve vicdan özgürlüğü demektir. Herkesin inancına saygı demektir, herkesin kimliğine saygı demektir. Bugünlerde en çok huzura, beraberliğe ihtiyacımız var. Bugünlerde en çok mağdur olan milyonlara sahip çıkmaya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!