Diğer
Kategoriler

Kılıçdaroğlu, Teziç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhuriyet Halk Patisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 yaşında hayatını kaybeden eski Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sadece Türkiye'de değil dünyada da bilinen bir isimdi" dedi.

Kılıçdaroğlu, Teziçin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

27 Nisan 2017 13:54
Kılıçdaroğlu, Teziç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Tıkla İzle

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz pazar günü kalp yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski YÖK Başkanı Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Teziç'in Bakırköy'de yaşayan ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu.“Erdoğan Teziç hocamız anayasa hukukuna büyük katkılar yapmış değerli bir bilim insanıydı” diyen Kılıçdaroğlu, “Vefatı gerçekten de Türkiye için büyük bir kayıp. Mütevaziliğini gayet iyi biliyorum. Bilim insanlığı çok ama çok değerli. Sadece Türkiye'de değil dünyada da bilinen bir isimdi. Devlette önemli hizmetleri oldu. On binlerce öğrenci yetiştirdi. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ailesine başsağlığı dileklerinde bulundum“ dedi.
 

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!