Kılıçdaroğlu’na açtığı 1,5 milyonluk tazminat davası başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesi ve yakın çevresinin, haklarında sarf ettiği sözlere ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtıkları 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat davasının görülmesine başlandı.

Anadolu 5’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin avukatları Ahmet Özel ve Ferah Yıldız ile davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Serap Azizoğlu katıldı. Mahkeme hakimi, davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik aracılığıyla davaya cevap dilekçesi sunduğunu tutanağa geçirdi.

Dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu’nun davaya konu konuşmasında hakaret kapsamında görülebilecek söz bulunmadığı belirtilerek, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının davacılara hakaret, iftira, onur ve saygınlığını rencide etmek kastını taşımadığı ifade edildi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik olduğu vurgulandığı dilekçede, “Davaya konu konuşmada hayali, desteksiz ve eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullanılmamış, kişilik hakkının ihlali boyutuna ulaşacak beyanlara kesinlikle yer verilmemiştir” denildi.

Dilekçede davacılar tarafından yurtdışına gönderildiği iddia edilen para trasferine dair hesap hareketlerinin ilgili bankalardan istenmesi talep edildi.

Duruşmada söz alan davacı avukatı Ferah Yıldız, uzlaşmak istemediklerini kaydederek, “Tahkikat aşamasına geçilsin” dedi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun avukatı, tüm delilerin toplanmasını isteyerek, “Elimizde olmayan delilerin de toplanması için süre verilmesini ve gerekli yerlere müzekkere yazılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için 2 haftalık süre verilmesine hükmetti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı’na müzekkere yazılarak davalı Kılıçdaroğlu’nun 28 Kasım 2017 tarihinde CHP Grubunda yapmış olduğu grup konuşmasına ait ses ve görüntülerin CD halinde gönderilmesinin istenmesine hükmeden mahkeme, davacıların sosyo-ekonomik durumlarının araştırılması için ilgili emniyete müzekkere yazılmasına karar verdi.

Gamze Erdemir