Bayrağını Sevenler Topluluğu üyeleri CHP Genel Merkezi önünde oluşturulan polis çemberinin yanında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu teröre destek verdiği gerekçesiyle protesto etti. Grup adına açıklama yapan Önder Gökçekaya, "Ülkemizin hassas günlerden geçtiği şu günlerde yüz yıl önce oynanan oyunların günümüzde tekrar sahnelendiğini müşahede etmekteyiz. Bu ülke 15 Temmuz'da ikinci kurtuluş savaşını vermiş ve haçlı ordusunun içerideki piyonlarını mağlup etmiştir. Bu ülkenin evlatları demokrasiye milli birliğe değerlerine ve geleceğe sahip çıkmıştır. Halkın seçmiş olduğu cumhurbaşkanına saygı göstermeyen hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın sözcülüğünü propagandasını yapan ve ülkenin birliğine beraberliğine kasteden HDP'nin hamiliğine soyunmuştur. Bu aziz milletin ferdi olarak soruyorum sana Kılıçdaroğlu, ne zaman gerçek anlamda demokrasiye sahip çıkacaksın ve ihanetten ne zaman vazgeçeceksin. Seçimle gelenin seçimle gideceğini söylüyorsun. Fakat sen kasetle geldin neyle gideceksin? FETÖ ve PKK için sert ifadeler kullanmaktan kaçınan sen devleti terörü desteklemekle itham ederken yüzün kızarmıyor mu? Görüyoruz ki cumhurbaşkanımıza ve hükümete olan düşmanlığın ne yazık ki seni vatan hainleri ve teröristlerle aynı noktada buluşturmakta. Eğer bu şekilde davranmaya devam edersen bu millet hainlere ve teröristlere nasıl fırsat vermediyse sen ve senin gibilere fırsat vermeyecektir. Kılıçdaroğlu'na son kez çağrıda bulunuyoruz, devletten yana mısın yoksa teröristlerden mi? Seçimini yap dürüst ol" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından grup sloganlar atarak ellerindeki kasetleri yere attı. Ardından üzerinde ' Ne mutlu Türküm diyene' yazılı siyah çelenk basın açıklamasının yapıldığı yere bırakıldı.

Fatih Erdoğan - Pelin Üzek