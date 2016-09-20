CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın annesi merhume Eczacı İlhan Hazinedar adına Ordu’nun Fatsa ilçesinde eğitime kazandırdığı ortaokulun açılışına katıldı. 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere kapılarını açan tam donanımlı Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulu’nun açılış törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nın yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, işadamı Ali Ağaoğlu, Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Adnan Polat, sanatçı Oktay Kaynarca’nın yanı sıra Ordu ve İstanbul’da tanınan iş ve sanat dünyasının simaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, annesi İlhan Hazinedar’ın yaşamı boyunca büyük bir önder olduğunu ve onun nasihatlerini yaşam ilkesi haline getirdiğini belirtti. Başkan Hazinedar, “Rahmetli annem çok özgürlükçü bir Cumhuriyet kadınıydı. Beni okuldan sonra Kur’an kursuna götürdü. Dedi ki ‘evladım sen bu toplumun değerleriyle büyüyeceksin. Bütün değerlerini kucaklayacaksın. Milletine bağlı olacaksın.’ Bu sözler benim yaşam biçimim oldu” dedi.

Öğrencilere seslenen Hazinedar, “Sevgili evlatlarım, her zaman sorgulayıcı olun. Her zaman birbirinizin değerlerine saygılı olun. Ve biliniz ki Cumhuriyet’in geçtiği bu süreçte zorlukları aşmanın yolu birbirinizin elinden tutmaktır” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ÇOCUKLARA “YARAMAZLIK YAPIN” TAVSİYESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı konuşmada öğrencilere seslendi. Kılıçdaroğlu, konuşmasına “Bana deseler ki, bu ülkeye ne yapmak istiyorsun. İlk hedefin ne olacak diye sorsalar ülkenin her tarafını okullarla donatırım derim” diyerek başladı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Sevgili çocuklar, yaramazlık yapmaktan korkmayın. Yaramazlık yapmak hakkınız var. Size hep ’uslu durun’ diyoruz. Bir köşeye oturup hiç sesinizi çıkarmayan bir çocuk olmayın. Dünyayı merak edin, dünyayı. Bakın unutmayın Amerikalıların Mars’a gönderdikleri uzay aracının adı ’Merak.’ Eğer siz de hayatı öğrenecekseniz merak hep önderiniz olsun. Merak edin her şeyi. Neden oluyor nasıl oluyor merak edin. Eğer bir şeyi merak ederseniz arkadan başka şeyleri merak edeceksiniz. Bizim dışımızda canlılar da var. Geleceğimiz, umudumuz sizlersiniz. Bakın biz Güney Kore’den önce otomobil üreten bir ülkeyiz. Ama bugün bizim bir otomobil markamız yok. Ama Güney Kore’nin bir otomobil markası var. 1960’lı yıllarda bizim milli gelirimiz Güney Kore’nin milli gelirinin üç katıydı. Bugün Güney Kore’nin milli geliri bizim üç katımız. O zaman soracağız. Neden Güney Kore gelişti, dünya çapında markalar yaptı da koskoca Türkiye Cumhuriyeti gerilerde kalıp yerinde gezdi? Neden dünya çapında markalar oluşturamadı? Neden teknolojiye yatırım yapamadı? Bunun sorgulanması lazım. Ben sorguluyorum ama bizim de sorgulamamız lazım.”

Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve eşi Özlem Hazinedar, DİSK Genel Başkanı Kani Beko birlikte kestiler.

“İstikrarlı, düzenli bir fındık politikasının oluşturulması lazım”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istikrarlı, düzenli bir fındık politikasının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu burada gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı. Ordu’da daha önce fındık çalıştayı düzenlediklerini, sorunun nasıl çözüleceğini de ifade ettiklerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “Fındık üreticilerinin sorunları yeni değil. Kalıcı çözümler lazım. Bir dönem oluyor üretim artıyor, bu sefer fiyatlar yerlerde sürünüyor. Bunların önüne geçmek lazım. İstikrarlı, düzenli bir fındık politikasının oluşturulması lazım. Fındık borsasının, lisanslı depoculuğun oluşturulması lazım. Bazı bölgelerde fındık ağaçları yaşlı, onların yenilenmesi lazım. Ülkeyi yönetecek olan iktidarın bu bölgenin sorunlarına bakıp kalıcı çözümler üretmesi lazım. Ama bugüne kadar bu bölgede kalıcı çözümler üretilemedi. Göreceksiniz bir süre sonra yabancılar gelip fındık politikasını onlar belirleyecekler. Dolayısıyla yine mağdur olacak olan fındık üreticisi. Fındık üreticisinin artık uyanması lazım. Kendisine 14 yıldır katkı vermeyen, 14 yıldır kendi sorunlarını çözmeyen iktidara da ‘ya kardeşim kusura bakma 14 yıldır denedik siz bu işi beceremediniz. Kusura bakmayın. Siz gidin bu işi yaparım diyen biri var’ diyecek” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin TEDES uygulamasına ilişkin sorusuna da, “Çağdaş ülkelerin yaptığı gibi bizim yollarda kendi denetimimizi yapmalıyız” şeklinde cevap verdi.

Buradan ayrılan Kılıçdaroğlu, daha sonra Bolaman Mahallesi’ne gelerek Hazinedaroğlu Konağı’nı gezdi. Kılıçdaroğlu, Hazinedaroğlu Konağı’nda Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedaroğlu’nun konuğu oldu.