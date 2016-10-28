CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Binbir emek ve fedakarlıkla kazandığımız, halkın halk tarafından halk için yönetildiği, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin 93’üncü yılı kutlu olsun. Cumhuriyet vatandaşlık ortak paydasında herkesin eşit haklara sahip olduğu rejim demektir. Cumhuriyet sayesinde bu ülkede kimse doğumu veya soyu nedeniyle bir diğerinden üstün değildir. Bu ülkenin sahibi bir kişi veya zümre değil, vatandaşların ta kendisidir. Halkımız büyük güçlüklerle eline aldığı bu hakkını da kimseye bırakacak değildir. Bu ülkeyi Führerler, Başkanlar, tek adamlar değil 79 milyon vatandaşımız yönetir. Cumhuriyet demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bu ülkenin bütün vatandaşları liyakat esasıyla her makama gelebilir. Hiç kimse dini, mezhebi, siyasi görüşü nedeniyle ayrımcılığa uğrayamaz. Hukuk dışında hareket eden herkes de bunun hesabını gene hukuk önünde verir. Bu ilkelerden sapılmasının bedeli büyük olur. 15 Temmuz bu bedellerin güncel bir örneğidir. Hukuk devleti ilkelerine sırtını dönerek, devlet yönetiminde liyakati değil partizanlığı esas alan anlayış Cumhuriyetimize, birliğimize ve bütünlüğümüze yönelen bir saldırının temelini atmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vatansever üyeleriyle güvenlik güçlerimizin kahramanlığı, Gazi Meclis’imizin şanına yakışır tutumu ve halkımızın direnme hakkını kullanmasıyla bu saldırı başarısız oldu. Bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamanın yolu Cumhuriyet ilkelerini tavizsiz uygulamaktır.”

Cumhuriyet’in, birlik ve bütünlüğümüzün teminatı olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “150 yıllık tarihe sahip, Osmanlının en zor günlerinde pusula, Kurtuluş Savaşı’nda rehber olan parlamenter sistemimiz Cumhuriyet ile ülkemizi inşa etti, sınırlarımızı korudu, her türlü saldırıyı yok etti. Uniter devleti ve parlamenter sistemi korumak, ülkemizin bekasını korumak demektir. Çok partili sistemle, özgürlükçü demokrasi ve parlamenter sistemle Türkiye bir ve bütün olarak yeni çağda hak ettiği yere ulaşacaktır.Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet yoksulluğu bitirme, bu ülkenin bütün vatandaşlarına insanlık onuruna yaraşır bir hayat sunma mücadelesidir. Cumhuriyet mağdurların beklediği hak, mazlumların beklediği adalet, kim olursa olsun haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanların umududur. Cumhuriyete sahip çıkmak, kimsesizlerin kimsesi, mağdurların sesi, adaletin simgesi olmak demektir. Bu duygu ve düşüncelerle, bize bu güzel Cumhuriyeti armağan eden başta Büyük Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı ve gazilerimizi şükranla anıyor, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için en yüksek fedakarlığı yapan şehitlerimize rahmet diliyorum. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.