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Kılıçdaroğlu’nun kardeşi AK Parti’ye destek için yürüyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, hükümetin FETÖ ile mücadelesini desteklemek için gerçekleştireceği yürüyüşün başvurusunu yaptı. Kılıçdaroğlu, ağabeyinin eylemden haberdar olduğunu ve kendisini desteklediğini belirtti.

Kılıçdaroğlunun kardeşi AK Partiye destek için yürüyecek

22 Kasım 2016 16:16
Kılıçdaroğlu’nun kardeşi AK Parti’ye destek için yürüyecek - Tıkla İzle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu (62), AK Parti hükümetinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadelesini desteklemek için 25 Kasım Cuma günü Söke’den Didim’e kadar yürüyecek. Aydın'ın FETÖ/PDY'den temizlenmesi ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile yandaşlarının hesap vermesi için bu eylemi gerçekleştireceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, yürüyüşü için resmi başvurusunu Söke Kaymakamlığı’na yaptı. Söke Cumhuriyet Meydanı’nda dilekçesini dolduran Kılıçdaroğlu, daha sonra evrakı yetkililere teslim etti.

Herhangi bir olumsuzluk olmaması halinde Cuma günü yürüyüşünü gerçekleştireceğini kaydeden Celal Kılıçdaroğlu, “Bugün Kaymakamlığa izin başvuru yaptım. Onay verilirse Cuma günü yürüyüşümü başlatacağım. Söke’den başlayarak Didim Belediyesi’nin önüne kadar yürüyeceğim. Gece gündüz yürüyerek 4 günde eylemimi tamamlamayı planlıyorum. Yürüyüşümün amacı ahtapot gibi Türkiye’yi saran FETÖ örgütünü protesto etmek ve hükümetin yaptığı mücadeleyi desteklemektir. Bu eylemimin ülkede baya bir ses getireceğine inanıyorum” dedi.

“Ağabeyimin haberi var”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eylemden haberi olup olmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
“Var, var. Haberi var. Beni destekledi, ‘Tamam’ dedi. AKP, MHP ve CHP’nin içinde de FETÖ’cüler var. Bunların temizlenmesini istiyoruz. Toplum herkesiminden destek alıyorum, baya bir kitle olacak yanımda”

Levent Tuncer - Mehmet Barlas

Etiketler: ak parti, celal kılıçaroğlu, chp, Kemal Kılıçdaroğlu


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