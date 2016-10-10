CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kartal Belediyesi tarfından düzenlenen "Günümüz İslam Dünyasındaki Meseleler ve Çözüm Yolları" sempozyumuna katıldı. Sempozyumda Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram'ın konuşma yaptığı sırada ayağa kalkan bir grup genç "Ankara'yı unutturma" şeklinde slogan atarak pankart açmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ve güvenlikçiler, protestocuları salondan çıkartarak gözaltına aldı. Bu sırada güvenlik güçleri ile protestocular arasında arbede yaşandığı da görüldü.

Eylemcilerin solandan çıkartılması ardından sempozyum kaldığı yerden devam etti.

Mustafa Esen