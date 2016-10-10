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Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplantıda protesto şoku

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı sempozyumda protesto şoku yaşandı. Salonda slogan atarak pankart atmaya çalışan bir grup genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Kılıçdaroğlunun katıldığı toplantıda protesto şoku

10 Ekim 2016 10:37
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplantıda protesto şoku - Tıkla İzle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kartal Belediyesi tarfından düzenlenen "Günümüz İslam Dünyasındaki Meseleler ve Çözüm Yolları" sempozyumuna katıldı. Sempozyumda Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram'ın konuşma yaptığı sırada ayağa kalkan bir grup genç "Ankara'yı unutturma" şeklinde slogan atarak pankart açmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ve güvenlikçiler, protestocuları salondan çıkartarak gözaltına aldı. Bu sırada güvenlik güçleri ile protestocular arasında arbede yaşandığı da görüldü.

Eylemcilerin solandan çıkartılması ardından sempozyum kaldığı yerden devam etti. 

Mustafa Esen

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu


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