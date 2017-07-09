Diğer
Kategoriler

Kılıçdaroğlu'nun tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe miting alanına doğru gerçekleştirdiği tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi.

Kılıçdaroğlunun tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi

09 Temmuz 2017 17:17
Kılıçdaroğlu'nun tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi - Tıkla İzle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü sonlandıracağı Maltepe miting alanına doğru tek başına yürüyüşe geçti. Elinde "Adalet" yazılı pankart taşıyan Kılıçdaroğlu, 25 günlük 'Adalet Yürüyüşü'nü noktalamak için tek başına yürürken polis ekipleri de Kılıçdaroğlu'na eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun önünde 2 tane TOMA ve TOMA'ların arkasında da çevik kuvvet polisleri yer aldı. Çevik kuvvet polislerinin yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı Kılıçdaroğlu'nun çevresinde etten duvar ördüğü görüldü.
Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi. 

Serdal Altıntepe - İsmail Coşkun - Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer - Mustafa Esen


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!