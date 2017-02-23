İzmit’te 2013 yılında İzmit Protestan Kilisesi Pastörü Emre Karaali ve kilise üyelerine yönelik düzenlenmek istendiği ileri sürülen suikast girişimi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son anda önlenebilmişti. Polis, 2013 yılı Nisan ayında uzun süre kilisede ibadetlere katılan 14 kişinin Pastör Emre Karaali ve kilise üyelerinde suikast planladığını tespit etmişti. İzmit Protestan Kilisesi Pastörü Emre Karaali’ye yönelik yapılan suikast saldırısının 11’inci duruşması Kocaeli Adliyesi’ne görüldü. Duruşma 2 kamu görevlisinin ifadesi alınması için 19 Temmuz 2017 tarihine ertelendi.

Mehmet Oğuzhan Altun