Kilis’te 55 bin öğrenci ders başı yaptı

Kilis’te, 32 bin Türk 23 bin Suriyeli olmak üzere 55 bin öğrencinin eğitim gördüğü kentte yarıl yıl tatili Kilis’e atılan roketler nedeniyle valilik tarafından bir hafta geç açılmasına karar verilmişti. 22 gün tatil yapan öğrenciler, bugün sabah saatlerinden itibaren ders başı yaptı.

Öğrenciler, okulların açılmasına sevindiklerini ifade ederek, “Askerlerimizi destekliyoruz. Kilis’e atılan bombalardan korkmuyoruz. Atılan bombaların seslerine de alıştık, korkmuyoruz. Yeniden arkadaşlarımızla beraber okulumuza gelerek ders yapmaya başladık. Okulumuzu özlemiştik” dedi.