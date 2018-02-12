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Kilis’te 55 bin öğrenci ders başı yaptı

Kilis’te güvenlik nedeniyle bir hafta ertelenen eğitim öğretim yeniden başladı.

Kiliste 55 bin öğrenci ders başı yaptı

12 Şubat 2018 11:23

Kilis’te, 32 bin Türk 23 bin Suriyeli olmak üzere 55 bin öğrencinin eğitim gördüğü kentte yarıl yıl tatili Kilis’e atılan roketler nedeniyle valilik tarafından bir hafta geç açılmasına karar verilmişti. 22 gün tatil yapan öğrenciler, bugün sabah saatlerinden itibaren ders başı yaptı.
Öğrenciler, okulların açılmasına sevindiklerini ifade ederek, “Askerlerimizi destekliyoruz. Kilis’e atılan bombalardan korkmuyoruz. Atılan bombaların seslerine de alıştık, korkmuyoruz. Yeniden arkadaşlarımızla beraber okulumuza gelerek ders yapmaya başladık. Okulumuzu özlemiştik” dedi. 

 

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