Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi ile Çobanbey (RAİ) bölgesinde görev yapacak olan Suriyeli polisler, Türkiye’de eğitimlerini tamamlamasına müteakip ülkelerine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye Geçici Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyet tarafından iş birliği ile Suriyeliler, arasında yapılan seçmelerden sonra Türkiye’de eğitilen Suriyeli polisler ülkelerine gönderiliyor. Eğitimlerini tamamlayan Suriyeli polislerin, Azez ilçesi ile Çobanbey bölgesinde görev yapacakları öğrenildi. Türkiye’de işlemleri yapılan Suriyeli polisler otobüsler ile Azez ve Çobanbey bölgesine gönderildi.

Mehmet Ali Dağ