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Kilis’te vali yardımcıları ile ilçe kaymakamları değişti

Kilis’te vali yardımcıları ile ilçe kaymakamları değişti.


01 Aralık 2016 10:02

Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirmesi Kararnamesi’ne göre, 616 mülki idare amirinin görev yeri değişirken Kilis Vali Yardımcılığına Zonguldak Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, Tokat Vali Yardımcılığı’na Kilis Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Kilis Vali Yardımcılığı’na Lice Kaymakamı Osman Uğurlu, Akdağmadeni Kaymakamlığı’na Kilis Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, Fındıklı Kaymakamlığı’na Kilis Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Kilis Valiliği Hukuk Müşavirliği’ne Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Musabeyli Kaymakamlığı’na Seyitgazi Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Sason Kaymakamlığı’na Musabeyli Kaymakamı Ökkeş Beyaz, Hanak Kaymakamlığı’na Polateli Kaymakamı Adem Uslan'ın, Polateli Kaymakamlığı’na Hüyük Kaymakamı Bayram Türker atandı. 

Mehmet Ali Dağ


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