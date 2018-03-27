'Kilo almanın sebebi korkular olabilir'

Eğitimci ve Yazar Fırat Çakır’ın 8'inci kitabı ‘Yaşam Enerjini Fulle’ raflardaki yerini aldı. Kitapta, "Enerji düşüklüğü sorunu nasıl giderilebilir?", "Kilo almanın korkular ile ilgisi bağlantısı var mı?" gibi soruların cevapları veriliyor.

Yazar Çakır, kitabı ile ilgili yaptığı açıklamada; "Yaşam enerjimizi aşağı çeken düşünce, inanç, geçmiş ve gelecek korkusu, amalar, keşkeler gibi konuların yanında yanlış beslenmeden uykuya, hedef belirlemeden hayaller ve amaçlara, zihni programlamadan geleceği yapılandırmaya kadar onlarca sorunumuz var. Aslında bu sorunlar beynimizin çalışma prensipleri çerçevesinde ortaya çıkar veya yine bu çerçevede temizlenebilir. İnsan beyni bir tarladır ve ne ekerseniz onu biçersiniz. Eğer her birimiz insan beyninin bir tarla olduğunu ve ne ekersek onu biçtiğimizi bilseydik, o tarlayı nasıl ekerdik? İstenmeyen otları nasıl temizlerdik? İşte bu sebeple her ana beynimize yeni bir düşünce ekmekle birlikte farkına varmadan gelecekte biçeceğimiz hayatları yetiştiriyoruz. “Korktuğum başıma geldi” derken geçmişte ektiğimiz bir şeyin hayata geçmesini sağlamış oluyor, ya da gerçekleşmeyen düşüncelerimize üzülüyoruz. Aslında gerçekleşmeyen hedeflerimiz için beynimize gerçekten doğru komutlar vermemiş olduğumuzu ifade ediyor" dedi.

"Size kilo aldıran korkularınızdır"

Çakır, her sorunun çözümünün başka bir noktada bulunduğunu belirterek, "Çağımız insanının en çok şikâyet ettiği konulardan biri şüphesiz kilo sorunudur. Harcanan milyonlarca lira, zaman ve emek kısa süreliğine soruna çözüm oluyor. Sonra aynı kilolar yeniden ortaya çıkıyor. Peki, kilolarınızın sebebinin çok yemek ile değil de geçmişteki korkularınız olduğunu düşündünüz mü? Kilo almanın aşırı yemek ve hormonal kodlar dışında bir başka sebebinin de korkulardır. Geçmişte yaşamış olduğumuz beğenilmeme korkusu, yaşanan olumsuz bir taciz bedenimizin kendini korumaya alma refleksidir. Bedenimiz yağlanmaya başlayarak kendini korumaya almaya çalışır. Beğenilmeme korkusu yaşayan birisinin yaşadığı korku onda yağlanmaya ve dolayısı ile kiloya dönüşecektir. Ya da geçmişte tacize uğrayan biri yeniden tacize uğramamak için farkında olmadan yağlanmaya başlayacaktır. Yani koruma kalkanı olarak kilolarından kurtulmak istemez. Bu durum beyne gönderilen komutlarla ilgili bir durumdur. Önemli olan hayatımızı etkileyen buna benzer komutları temizlemek ve yerlerine daha olumlu komutlar yerleştirmektir" diye konuştu.