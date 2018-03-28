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Kilometrelerce tır kuyruğu havadan görüntülendi

Ambarlı limanında sistem arızası nedeniyle yüzlerce tırın oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi. Çevrede oturan vatandaşlar saatler süren trafik ve korna sesinden dolayı uykusuz bir gece geçirdi.

Kilometrelerce tır kuyruğu havadan görüntülendi

28 Mart 2018 09:44
Ambarlı limanında kilometrelerce tır kuyruğu havadan görüntülendi - Tıkla İzle

İddiaya göre Ambarlı Limanında dün gece sistemde yaşanan bir arıza yüzünden yüzlerce tır limana girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ambarlı limanı yolunun saatlerce süren tır kuyruğu havadan görüntülendi. Görüntülerde tırların oluşturduğu kuyruk Ambarlı limanının içerisinde de devam ettiği görüldü. Saatlerce sırada bekleyen tır şoförler kornaya basmalarından dolayı çevrede oturan vatandaşlar rahatsız olduklarını dile getirdi. Evlerin gitmeye çalışan vatandaşlar ise tır kuyruğuna takılarak uzun bir süre trafikte beklemek zorunda kaldı. Birkaç saat süren trafiğin ardından Ambarlı Limanına giden yol trafiğe açıldı.  

Ahmet Faruk Sarıkoç

Etiketler: ambarlı limanı, tır kuyruğu

 

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