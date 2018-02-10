Diğer
Kategoriler

Kim Yo-jong, Kim İl-sung'un 68 yıl sonra sınırı geçen ilk varisi oldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo-jong, beraberindeki heyetle kış olimpiyatlarının yapıldığı PyeongChang’tan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’le görüşmek için Seul’e geldi.

Kim Yo-jong, Kim İl-sungun 68 yıl sonra sınırı geçen ilk varisi oldu

10 Şubat 2018 10:11

Dün TSİ 16.00’da açılışı yapılan PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılan Kuzey Kore heyeti, bugün Mavi Saray’da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya geldi. Olimpiyatların açılışı öncesinde Devlet Başkanı Jae-in tarafından verilen resepsiyonda Moon ve Kuzey Kore Heyeti Başkanı Kim Yong-nam sıcak bir şekilde tokalaştı. Açılış sırasında tek bir bayrak altında stada giriş yapan Koreli sporcuları hem Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve eşi, hem de Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong-nam ve Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong uzun süre ayakta alkışladı.

Mavi Saray’daki bugünkü üs düzey zirvede Kuzey Kore Halk Meclisi Başkanı Kim Young-nam, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, Anavatan'ın Barışı İçin Yeniden Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon ve Ulusal Spor Rehberlik Komitesi Başkanı Choi Hwi ile Güney Kore'den Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Güney Kore Birleştirme Bakanı Cho Myoun-gon, Cumhurbaşkalığı yöneticisi Chung Eui-yong, Devlet Başkanı Baş Sekreteri Lim Jong-seok ve Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Seo-hoon yer aldı. Kuzey Gore'den Güney Kore'ye 8,5 yılın ardından ilk kez ziyaret yapıldı. Ayrıca Kim Yo-jong, Kore Savaşı sırasında 1950 yılından bu yana Kuzey Kore’nin kurucusu Kim İl-sung’un Güney Kore sınırına geçen ilk varisi oldu.
Yerel basında ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi aracılığı ile olası bir Kuzey-Güney zirvesi için Moon’a bir mektup gönderdiği iddiaları yer aldı. Zirve sırasında görüşülen konular hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, Kuzey Kore heyetinin 11 Şubat Pazar günü Güney Kore’den ayrılmadan önce basın açıklaması yapması bekleniyor. 

Duygu Gerboğa
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç