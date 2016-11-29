Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi'ndeki bir birahanede meydana geldi. Asayiş uygulaması kapsamında birahaneye gelen polis ekipleri kimlik kontrolü yapmak istedi. Nüfus cüzdanını göstermek istemeyen Ali K. ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İddialara göre Ali K., görevli yunus polisi Özgür T.'ye kafa attı. Başına aldığı darbeyle yaralanan polis memuru ekip arkadaşları tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Ali K. ise işlemleri yapılmak üzere polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Onur Altındağ