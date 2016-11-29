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Kimlik kontrolü yapan polise kafa attı

Zonguldak'ta birahanede kimlik kontrolü yapan polisle tartışan adam polise kafa atınca gözaltına alındı.

Kimlik kontrolü yapan polise kafa attı

29 Kasım 2016 20:17

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi'ndeki bir birahanede meydana geldi. Asayiş uygulaması kapsamında birahaneye gelen polis ekipleri kimlik kontrolü yapmak istedi. Nüfus cüzdanını göstermek istemeyen Ali K. ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İddialara göre Ali K., görevli yunus polisi Özgür T.'ye kafa attı. Başına aldığı darbeyle yaralanan polis memuru ekip arkadaşları tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan Ali K. ise işlemleri yapılmak üzere polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Onur Altındağ

Etiketler: kimlik kontrolü, polise kafa attı, Zonguldak


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