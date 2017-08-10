Kimsesiz yaşlı adamın dramı

Çukurambar’da yıkılmak üzere olan bir gecekonduda yaşam mücadelesi veren Abdullah Yasan isimli yaşlı adam, sığındığı gecekonduda komşularının yardımı ile hayata tutunuyor. Çocukları tarafından dövüldüğünü iddia eden yaşlı adam, "Çaresizlik içinde kıvranıyorum" diyerek kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

Yıkılmak üzere olan evine girdiğinde nefesinin daraldığını belirten Abdullah Yasan, evinin dışında bulunan koltukta vaktini geçiriyor. "Oturduğum ev yıkılacak. Allah rızası için oturuyorum, ev sahibim para almıyor. Kira istiyorlar ama 100 lira kirayı bile veremiyorum. Dışarıda koltukta yaşıyorum. Evin içine girince bunalıma giriyorum, hastalıklarım artıyor" diyen Abdullah Yasan, hayırseverlerden yardım talebinde bulundu.

Yaşlı adam, gecekonduda uyurken hırsızların gelip parasını çaldıklarını söyledi. Tedavi olmak istediğini de belirten Yasan, "Yaralarımdan yürüyemiyorum. Bana bakan yok. Torunlarım da gelmiyor. Oğlum da ‘ben sana bakamam arkadaş, huzurevine git yat’ diyor. Devletimden, vatandaşlarımdan yardım talep ediyorum. Çok zor durumdayım. Allah’tan başka kimsem kalmadı. Geceleri sabaha kadar sokaktayım. Ben de bir yatağım olsun, evim, yerim, yurdum olsun istiyorum. Çaresizim ellerim kırık, bacaklarım hasta çaresizliğin içinde kıvranıyorum. Huzurevine gitmek istemiyorum" diye konuştu.

Yaşlı adama yemek veren ve bazı ihtiyaçlarını karşılayan komşusu Dudu Bülbül, "Sandalyenin üstünde köpeklerin yattığı koltukta yatıyor. Bazen ‘Allah canımı al’ diye bağırıyor. Amcayı hastaneye götürdük, hastaneler kabul etmiyor. Çocukları sahip çıkmıyor. Ben olmasam amca aç kalacak. Sürekli ‘ağrılarım var, kuru ekmek verin, su verin’ diye bağırıyor. Allah'tan korkuyorum, yardım ediyorum. Elbiseleri pislik içinde, altına yapıyor, erkek olduğu için altını temizleyemiyoruz. Sahip çıksınlar, gece bile rüyama giriyor. Uyuyamıyorum" diyerek yaşlı adamın yaşadığı dramı anlattı.

Zeynep Babacan - Emre Yüzügüldü