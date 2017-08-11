Kimyasal kalem fabrikasında yangın: 3 yaralı

Yangın, Sandıklı Sanayi Sitesi 24. Blok da meydana geldi. Kimyasal ve kumaş kalemleri üreten fabrikada akşam saatlerinde iddialara göre, içerideki kimyasal maddelerinden birinin henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü patlaması sonucu yangın çıktı. İş yerindekilerin ve çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ile birlikte bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ve polis ekibi de sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik önlemi aldı. Yangında M.Y., (14), Ali Osman Yıldırım, (19) ve Arif Tanrıkulu (26) yaralandı. Olayda yüzü yanarak ağır yaralanan Arif Tanrıkulu isimli işçinin ambulans ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesi’ne kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Zaman zaman patlamalarında yaşandığı yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken, ayrıca yangının söndürülmesi için iş makinaları da kullanıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ali Bayar

