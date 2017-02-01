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Kınalı’da fabrika yangını

Silivri'de kauçuk üretimi yapan bir fabrikanın üretim kısmında yangın çıktı. İlk müdahaleyi çalışanların yaptığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde söndürüldü.

Kınalıda fabrika yangını

01 Şubat 2017 07:13
Kınalı’da fabrika yangını - Tıkla İzle

Yangın, Silivri Kınalı mevkiinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Kauçuk üretimi yapan fabrikanın üretim kısmında çıkan yangına fabrika çalışanları müdahale etti. Yapılan yangın ihbarı üzerine Silivri, Çanta, Gümüşyaka ve Mimarsinan İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, fabrika çalışanları tarafından kısmen söndürülen yangına müdahale ederek alevlerin diğer bölümlere sirayet etmesini önledi. Yoğun dumandan etkilenen bir fabrika çalışanın tedavisi de olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Yangın sebebiyle fabrikada maddi hasar oluşurken herhangi bir can kaybı olmadı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 

Yusuf Eker


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