Diğer
Kategoriler

Kiracı gelmeyince eve giren ev sahibine şok

Batman’da kiracıların uzun süre gelmemesi üzerine eve giren ev sahibi banyoda çürümüş ceset buldu.

Kiracı gelmeyince eve giren ev sahibine şok
Kiracı gelmeyince eve giren ev sahibine şok - Foto Galeri

06 Ocak 2018 16:37
Kiracı gelmeyince eve giren ev sahibine şok - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 1504 Sokak'ta 2 çocukla yaşayan 2 Afgan uyruklu erkeklerden biri çocuğunu da alarak memleketine gideceğini ve bir süre gelmeyeceğini söyledi. Aradan geçen zamana rağmen eve gelen olmayınca kiracıların kaldığı evi başkasına kiraya vermeye karar veren ev sahibi öğle saatlerinde girdiği evin banyosunda battaniyeye sarılı çürümüş bir cesetle karşılaştı. Ev sahibi Sadullah Yüce, "Afganlı fakir fukara insanlar evde kalıyordu. 2-3 ay boyunca kira vermeyince kapıyı açtık ve böyle bir şeyle karşılaştık" dedi.
Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemeden sonra çürüyen ceset otopsi yapılması için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin yaklaşık 3 ay önce öldürüldüğü iddia edilen bir erkeğe ait olduğu tahmin ediliyor 

Osman Arslan -Hüseyin Sakar

Etiketler: Batman, ceset, kiracı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç