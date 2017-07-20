Kirasını ödeyemeyen vatandaş gece yarısı evden çıkarıldı

Bolu’da, Köroğlu Mahallesi’nde yalnız yaşayan ve 2 aydır işsiz olan 37 yaşındaki Durmuş Adem isimli vatandaş 325 lira olan ev kirasını 5 aydır ödeyemediği için iddiaya göre ev sahibi tarafından dün gece saatlerinde eşyalarıyla birlikte evden çıkarıldı. Akpınar Mahallesi’nde bulunan Uğur Mumcu Parkı’na bırakılan eşyalarıyla birlikte geceyi burada geçiren Durmuş Adem, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından farkedilerek durum zabıta ekiplerine haber verildi. Bir süre Adem ile konuşan ekipler, eşyaları güvenli bir yere bırakmak için kamyonete yükleyerek ayrıldılar.

Yetkililerden iş ve kalacak yer isteyen 37 yaşındaki vatandaş, ev sahibinin gece yarısı bir araçla gelerek evi boşaltmasını istediğini belirterek, “ev sahibinin aracına eşyaları doldurduk. Eşyaları yükledikten sonra ev sahibinin dükkanına gittik. Sonra kendi isteğimle evi boşalttığıma dair bir kağıt imzaladım. Kağıdı da korktuğum için imzaladım” şeklinde konuştu.

Faruk Çidem