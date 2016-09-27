Özgür Çevik ve İpek Karapınar'ın başrolünde yer aldığı "Kırgın Çiçekler" dizisinde yakışıklı oyuncu Tolga Yüce kısa bir süre önce çekimlere başladı. Ünlü oyuncu son olarak Unutma Beni dizisinde Mete karakteri ile herkesin beğenisini kazanmıştı. 2 Eylül'de vizyona giren Masal sinema filminde başrolü üstlenen genç oyuncu büyük heyecan oluşturdu.

Çekimlere kısa bir süre önce başlayan Tolga Yüce, bugün çekimlerin ilk gününden ilk fotoğrafını paylaştı.

Tolga Yüce kimdir?

Türk Tiyatro Sanatçısı, Dizi ve Sinema Oyuncusu. Oyunculuğa ilkokul yıllarında piyeslerde yer alarak başladı. Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Bölümü ve TURKEY New York’ta oyunculuk eğitimleri aldı. Ayrıca Arel Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü ve Kafkas Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunudur. Çanakkale Geçilmez, Tesadüf’ü Müstesna, Çocuk Oyuncuları ve Üç Buçuk Kağıtçı gibi birçok tiyatro oyununda oynadı. 2009 yılında Beni Affet dizisinde “Ceyhun” karakteri ile televizyon oyunculuğuna başladı. 2011 yılında Deniz Yıldızı dizisinde Salih karakterini canlandırdı. 2013 yılında Unutma Beni dizisinde Mete karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Milat dizisinde Yusuf karakterini canlandırdı. 2013 yılında Çarpık İlişiler adlı komedi türü sinema filminde başrol oynadı.

2015 yılında Kafes adlı sinema filminde başrolü paylaştı. 2015 Masal adlı sinema filminde başrol oynadı. 2015 yılında Adana Yolları adlı sinema filminde Sadık Komiser ve 2016 yılında Nüzhet adlı sinema filminde Mirza karakterini canlandırdı.



