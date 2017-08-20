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Kırıkkale’de trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kırıkkalede trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

20 Ağustos 2017 16:38

Kaza, Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Büyükyağlı Mahallesi yakınlarında Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Tok’un kullandığı 16 CL 48 plakalı otomobil refüjü aşarak Gökhan Öztürk yönetimindeki 19 US 632 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 16 CL 48 plakalı aracın motoru yaklaşık 25 metre kadar ileri fırladı.

Kazada Ahmet Tok olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Şükran Tok ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sırasında her iki araçta bulunan Şaziye, Aysu, Esma, Gökhan Öztürk ve Fatih, Özge, Özlem Çalışkan yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

Mehmet Temizyürek

Etiketler: kırıkkale, trafik kazası


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