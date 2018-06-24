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Kırıkkale’de trafik kazası: 9 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kırıkkalede trafik kazası: 9 yaralı

24 Haziran 2018 16:03

Kaza, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde sanayi kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Akdeniz (38) yönetimindeki 06 ZBR 02 plakalı otomobil ile 06 AS 5131 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Bahat, kavşakta çarpıştı. Kazada Metin Akdeniz, eşi Canan (35) ile ikiz çocukları Hacer Sude ve Meryem (1), Eren Akdeniz (15) diğer otomobilde ise Mehmet Bahat ile eşi Emine (34), çocukları Beyza Nur Bahat (10) ve Eda Nur (15) yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık tarafından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

Hasan Ay
 

 

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