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Kırıkkale’nin sevilen simasına veda

Kırıkkaleliler şehrin sevilen simalarından gazeteci, şair, yazar ve söz yazarı Hasan Ulusoy’u son yolculuğuna uğurladı.

Kırıkkalenin sevilen simasına veda

13 Ağustos 2017 09:51

‘Geceleri Ağrısı’ ve ‘Bu Memleket Sevilmez mi?’ gibi eserlerin yazarı, Sanatçı Ulusoy’un cenazesi, Kırıkkale’nin Çelebi İlçesi Karaağaç Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi. Sanatçının cenazesine katılım yoğundu. 58 yaşındaki sanatçı kemik kanseri hastasıydı. Rahatsızlanarak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Hasan Ulusoy, iki gün boyunca süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze törenine tanınmış müzisyen Ali Kınık ve Kırıkkale’nin farklı camialarından tanınmış isimler katıldı. 

Mehmet Temizyürek


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