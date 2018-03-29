Kırışıklıklar boyunda başlıyor

Yaşlanmayla beraber boyun bölgesinde de sarkmalar meydana geliyor. Kışın kazaklarla kamufle edilen boyundaki deformasyonlar, yaz gelmesiyle gün gibi ortaya çıkıyor. Yaşı ele veren bu görüntü boyun germe ameliyatı ile giderilebiliyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, boyun germe ameliyatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaş ilerledikçe yüzde olduğu gibi boyun derisinde de sarka ve bollaşma meydana geldiğini dile getiren Op. Dr. Burak Türkyılmaz, yaşanan deformasyon nedeniyle boyunla çene arasındaki açının kaybolduğunu, bunun sonucunda ise estetik açıdan hoş olmayan görüntülerin ortaya çıktığını belirtti.

''Yaşlı görüntüye neden oluyor''

Vücuttaki bütün sarkmalar yer çekiminin doğrudan etki ettiğini vurgulayan Op. Dr. Türkyılmaz, '' Genetik faktörler ve kilo alıp verme de bu süreci hızlandırır. Derideki bu gevşemeler, alın ve orta yüz bölgesinde hatların aşağıya doğru yer değiştirmesi ile sonuçlanır. Alt yüz ve boyun bölgesinde ise deri bollukları yüz şeklinin bozulmasına yol açar. Çene altı ile boyun arasındaki açı düzleşerek özellikle profilden kişinin yaşlı görünümüne neden olur'' dedi.

Boyunda yaşanan deformasyonların boyun germe ameliyatı ile giderilebileceğine dikkat çeken Op. Dr. Türkyılmaz, ''Boyun germe ameliyatında kulak önünden kulak memesine uzanan, oradan da kulak arkasında dönen bir kesi açılır. Yüz ve boyun derisi serbestleştirilir. Mimik kaslarının kapsayan yüzün yumuşak dokusu dikişler ile yukarı doğru asılır. Derinin fazlası çıkartılarak kulak önü ve arkasındaki kesi dikilir'' açıklamalarında bulundu.

''Liposuction ile beraber yapılabilir''

Çene altında gıdı bölgesinde yağ birikintisi olduğu durumlarda ise liposuction işleminin uygulanabileceğine değinen Op. Dr. Türkyılmaz, ''Boyun ameliyatının genel olarak yüz ameliyatının devamı olarak uygulanır. Boyun derisinin yüz derisinden daha ince bu nedenle içindeki yaşların boşalması durumlarında sarkma daha fazla olacaktır.

Boyun germe ameliyatında özel dikiş ve pansumanların kullanılması nedeniyle oluşacak izler en aza indirilir. Cerrahi kesilerin doğal deri kıvrımları boyunca yapılması nedeniyle kulak arkası ve saçlı deriye gizlenir'' şeklinde konuştu.

Ameliyat öncesi ve sonrası

Ameliyat öncesinde aspirin gibi kan sulandırıcı maddeler ile sigara kullanımının bırakılması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Türkyılmaz, ameliyat sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde açıkladı: ''Boyun germe ameliyatından 1 gün sonra kulak arkasında ödem oluşmasını engellemek için dren kullanılır. Ameliyat sonrası buz uygulaması iyileşme sürecini hızlandırır. 1 hafta içinde yüz ve göz kapaklarındaki dikişler alınır. 10'uncu günde saç içindeki metal dikişler alınır. Ameliyattan 2 gün sonra banyo yapılabilir. Yüzde yaklaşık birkaç hafta içinde düzelen bir hissizlik olması normaldir. Boyunu sarsacak egzersizlerden 2 hafta kaçınılmalı, birkaç ay için alkol, buhar banyosu ve sauna gibi aktivitelerden uzak durulmalıdır''.