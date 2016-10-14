Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Karabeyli köyünde M.E.’ye ait çiftliği kiralayan S.T.'nin atık tavuk sakatatlarını kullanmak suretiyle sucuk imalatı yaptığı duyumunu alan jandarma ekipleri, Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan kararla çiftlik evinde arama yaptı. Yapılan aramada işlenmiş ve satışa hazır 620 kilogram sucuk, 2 adet derin dondurucu, 520 kilogram tavuk sakatat kıyma, 80 kilogram sucuk katkı maddesi, 24 bin 600 adet sucuk marka etiketi, 1 adet kıyma makinesi, 1 adet hamur makinesi, 15 kilo baharat, 80 kilo nitrikli kürleme tuzu, 125 kilo soya proteini, bin 120 adet sucuk dolum ambalajı, 15 rulo sucuk bağlama ipi ve 2 adet terazi ele geçirildi. Yasa dışı sucuk imalatı yapılan S.T., gözaltına alındı.

Kaner Akaner