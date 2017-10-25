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Kırmızı biberle Türk bayraklı görsel şölen

Adıyaman’da tarlada kurutulan kırmızı biber ile yapılan Türk bayrağı, havadan görüntülendi.

Kırmızı biberle Türk bayraklı görsel şölen

25 Ekim 2017 12:32
Kırmızı biberle Türk bayraklı görsel şölen - Tıkla İzle

Adıyaman merkez Büyükkavaklı köyünde Mustafa Gözel isimli çiftçi, tarlada kurutulan kırmızı biberlerle görsel şölen hazırladı. Onlarca dönüm tarladan toplanan kırmızı biberler tarlaya serilen beyaz bezler üzerinde kurutulmaya bırakıldı. Mustafa Gözel tarlasında kurutulan kırmızı biberlerden Türk bayrağı yaparak ‘Adıyaman’ yazdı. Mustafa Gözel’in kırmızı biberden yaptığı Türk bayrağı şekli drone ile görüntülenince muhteşem bir görüntü ortaya çıktı.

"KÜRT, ALEVİ, SÜNNİ BİZİM İÇİN HİÇ FAK ETMEZ"

Mustafa Gözel, Türkiye’de herkesin Türk bayrağı altında yaşadığını ve bayrağını sevdiğini dile getirerek, “Bizler Kürt kökenli bir vatandaş olarak Türkiye’de Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Bizler Türk bayrağını seviyoruz, Türkiyemizi seviyoruz. Biber tarlamızda Türk bayrağımızı severek ve zevkle yaptım. Bizler Türkiye sevdalısıyız. Hiçbir zaman bizler Türkiye’ye zarar gelmesini istemeyiz. Türkiyemizi her şeyden önce tutarız. Hiç kimsenin gücü bir ve beraber olduğumuz sürece bize kimsenin gücü yetmez. Bizde iman gücü var. Bizde bu iman gücü olduğu sürece kimsenin bize gücü yetmez. Türk bayrağımızı göğsümüz gere gere yapıyoruz. Kürt kökenli vatandaş olarak Türküz ve Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Biz herhangi bir ayrım falan yapmıyoruz. Arap, Laz, Kürt ayrımı yapmadan hepimiz kardeşiz” dedi.

Muhittin Yılmaz isimli vatandaş ise “Bu bayrağı biberin üstünde yaptık. Bayrak sevdalısıyız, Türkiye sevdalısıyız. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz, askerimizi çok seviyoruz. Hep biriz hep beraberiz. Kürdü, Alevi, Sünni bizim için hiç fak etmez. Hep Türkiye’nin bayrağı altında yaşıyoruz. Bu bayrağı severek ve canı gönülden yapıyoruz” dedi.

Ahmet Arslantaş

 

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