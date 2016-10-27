Sabah saat 09:45 sularında meydana gelen kazada Bülent Sarı'nın kullandığı 45 RA 4870 plakalı araç Hacıkadem kavşağına geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen Hasan Yüksel'in kullandığı 51 HA 684 plakalı araca arkadan çarptı. Bu sırada şoförün babası Hasan Sarı yan koltukta oturuyordu ve emniyet kemeri takılı değildi. Çarpmanın etkisiyle kafasını ön cama çarpan Sarı, hafif şekilde yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale etti.

51 HA 684 plakalı aracın sahibi Hasan Yüksel ; "Burada kırmızı ışıkta bekliyordum arkadan geldi ve çarptı. Çok hızlı geliyordu" dedi. En öndeki 35 KB 3287 plakalı aracın sahibi de aynı doğrultuda ifadeler de kullandı. Kazaya neden olan şoför konuşmak istemedi.

Olay yerine gelen Trafik polisi olası diğer kazaların yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.

Bayram Keleş