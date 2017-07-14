Kirpik iltihabı, arpacığa neden olabilir

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Ümit Beden, “Göz kapakları gözyaşı dağılımı ve üretimi için oldukça önemlidir. Sağlıklı bir göz kapağı her göz kırpması esnasında gözyaşı film tabakasını kornea yüzeyine homojen olarak dağıtır ve korneanın kuruyan bölgelerini ıslatır. Ayrıca kapak yapısı içinde gözyaşı film tabakasının yağ kısmını üreten meibomian bezleri vardır. Bu yağ salgısı göz yüzeyine akarak gözyaşının sıvı ve mukus tabakaları ile birleşerek gözyaşı film tabakasını oluşturur. Meibomian bezleri beslenme, stres ve enfeksiyon gibi farklı etkenler ile etkilenerek yağ salgısını daha sıvı veya katı halde gerçekleştirebilir. Blefarit denilen kirpik dibi enfeksiyonu ve kirpik kepeklenmesi buna birer örnektir” dedi.



Yağ salgısının katılaştığı durumda bezlerin ağzı tıkanıp üretilen yağ bez içinde birikerek kistleştiğini ifade eden Prof.Dr. Beden, “Bu duruma ise şalazyon adı verilir. Yani şalazyon aslında ciltte görülen sivilce ile benzerlik gösteren ve göz kapaklarını içinde oluşan bir yağ kistidir. Bu gibi durumlarda erken dönemde sıcak kompres ile kist içinin yumuşatılması ve kapak masajı ile içeriğin dışarı akışının sağlanması en uygun tedavi şeklidir. Kirpik dibi enfeksiyonu gibi durumlarda ise antibiyotikli merhemler ve kirpik temizliği tedaviye eklenir. Sık tekrarlayan şalazyon durumlarında ise yağ bezi salgısının düzenlenmesine katkıda bulunacak bazı vitaminler faydalı olacaktır. Genellikle ağızdan antibiyotik tedavisine gerek olmamasına rağmen, şalazyon içeriğinin mikrop kaptığı ağrılı şiş ve kızarık tablolarda ise ağızdan antibiyotik tablet-şurup tedavisi gerekli olabilir” diye konuştu.



Uzun süre düzelmeyen şalazyonlarda ise cerrahi tedavinin esas olduğunu kaydeden Prof.Dr. Beden, “Bu durumlarda göz kapağının arka tarafından kist boşaltılır. Şalazyonun ağzı kendiliğinden cilde açılmamış ise ciltten kesi yapılmaz. Kapak arkasından yapılacak kesinin kozmetik olarak daha iyi olacağı ve cilt görünümünün bozulmayacağı aşikardır. Bu işlem yaklaşık 5-10 dakika sürer, lokal anestezi ile yapılır, ağrısızdır, başarı şansı yüksektir ve göz kapağında estetik olarak iz bırakmaz” açıklamalarında bulundu.