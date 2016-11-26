Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 7 ilde faaliyet gösteren Aras EDAŞ görevlileri, yörede özellikle kış aylarında artan kaçak elektrik kullanımını ve elektrik arızalarını önlemek amacıyla mücadele veriyor. Doğu Anadolu’daki Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’dan sorumlu olan Aras EDAŞ görevlilerince yapılan araştırmada, yörede kaçak elektrik kullanımının özellikle kış aylarında yoğunlaştığı saptandı.

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, kendilerinin de kaçak elektrik kullanımıyla ilgili her zaman mücadele içinde olduklarını belirterek, kışın denetimleri hızlandırdıklarını dile getirdi.

Akbaş, bunun için atlı ekiplerinin olduğunu ifade ederek, "Kaçak elektrik ülkemizin en önemli sorunlarından birisi. Bölgemizde de yüzde 40 oranında olan kaçak elektrik sorunu yüzde 30’lara düşürülmüştür. Bu etkin çalışma etkin mücadeleyle olmaktadır. Tabi ki burada en önemli görev vatandaşımıza düşmektedir. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olurlarsa kaçak elektrikle mücadelede biz daha etkin çalışabiliriz. Gerek ihbarlarla gerek kendilerinin kullanmamasıyla gerek civarlarında kullananları uyarmasıyla. Teknolojik olarak biz her türlü imkanı sağlamış durumdayız. Gerek sayaç sistemleri gerek okuma sistemiyle, ofislerde arkadaşlarımızın yaptıkları analiz sistemiyle kaçak kullananları tespit ediyoruz. Kaçak elektriğin en büyük zararı şebekelerimize oluyor. Bölgemizde yaşanan elektrik arızalarının bir kısmı kaçak elektrikten kaynaklanıyor" diye konuştu.

Ahmet Akbuğa

